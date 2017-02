Belbus Heuvelrug voorlopig gered dankzij subsidie

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 12:39 uur | update: 12:40 uur

UTRECHTSE HEUVELRUG - De toekomst van de Belbus in Utrechtse Heuvelrug staat niet langer op het spel. De gemeente heeft besloten dit jaar subsidie te geven aan de bus die hulpbehoevende inwoners vervoert.



De Belbus wordt steeds vaker gebruikt, maar Stichting Welnúh dreigde vanwege een reorganisatie te moeten stoppen met de voorziening die draaiende wordt gehouden door vrijwilligers.



Voorlopig kan de Belbus dus weer even vooruit. Veelal oudere inwoners gebruiken het vervoersmiddel om bijvoorbeeld naar de markt of de bibliotheek te gaan.



"Wij zien de waardering voor de Belbus terug in een groeiend gebruik", zegt wethouder Hans Nijhof. "De Belbus en de vrijwilligers vervullen een belangrijke rol om iedereen in onze samenleving mee te laten doen."



Of de toekomst van de bus ná 2017 ook al is gewaarborgd, is nog onduidelijk.



