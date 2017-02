Vijf jaar cel voor Mijdrechter (70) die ex wurgde

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 13:35 uur | update: 13:37 uur

MIJDRECHT - De 70-jarige man uit Mijdrecht die vorig jaar bijna zijn ex doodde door haar te wurgen, moet vijf jaar de gevangenis in.



De rechter vindt poging tot doodslag bewezen, net als het OM. Ook moet de man een tbs-behandeling ondergaan.



Het slachtoffer verbleef in juli 2016 na een relatiebreuk met de dader in een tijdelijke woning in Mijdrecht toen haar ex toesloeg. Hij wurgde haar met een riem en liet haar voor dood achter.



Een gealarmeerde vriendin trof haar bewusteloos aan en schakelde direct de hulpdiensten in. Daardoor overleefde de vrouw het drama. Nog diezelfde ochtend meldde de verdachte zich op het politiebureau.



Onder meer het feit dat de Mijdrechter kort na de wurging zijn kinderen belde en vertelde dat hij zijn ex had vermoord, zag de rechter als voldoende bewijs voor de veroordeling.



