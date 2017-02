Onrust over extra belofteteams

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 13:54 uur | update: 14:17 uur

PROVINCIE UTRECHT - De topamateurclubs uit de provincie Utrecht reageren afwijzend op de mogelijke instroom van acht nieuwe belofteteams van profclubs in de hoogste divisies van het amateurvoetbal. Deze week bracht Voetbal International naar buiten dat Feyenoord, PEC Zwolle, Heerenveen, Willem II, Go Ahead Eagles, NEC, Cambuur en NAC graag alsnog willen instromen.



IJSSELMEERVOGELS

Dat is tegen de afspraken die vorig jaar zijn gemaakt. Toen is gesteld dat clubs die op een later moment wilden gaan meedoen, op het laagste amateurniveau (4e of 5e klasse) zouden moeten beginnen.



Dinsdag al liet voormalig Spakenburg-voorzitter Marc Schoonebeek, die lid is van de Ledenraad van de KNVB, weten dat aan die afspraak niet te tornen valt. IJsselmeervogels-voorzitter Frank van den Bos doet daar nog een schepje bovenop. "Wij kennen geen enkele amateurclub die enthousiast is over de belofteteams die tot op heden zijn ingestroomd", zegt Van den Bos. "Laat staan dat er nog meer belofteteams bijkomen. Wij maken ons dan ook zorgen over de indruk die ontstaat uit een aantal publicaties, die in de richting wijzen dat instroom tegen andere dan afgesproken voorwaarden wellicht mogelijk zou zijn."



COMMUNICATIE

IJsselmeervogels behoort, met Spakenburg en GVVV, tot de groep van 13 amateurclubs die de KNVB vraagt vast te houden aan de licentie-eisen, ook voor de 14 clubs die nog niet aan die eisen hebben voldaan. Zij schrijven deze week over de wens van de acht profclubs: "Dit baart ons ernstige zorgen en verdient de aandacht van alle CVTD- (overkoepelend orgaan Tweede Divisie, red.)leden. Het bestuur roepen wij op dit met spoed te communiceren met ons, zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen naar de leden toe. Het uitblijven van communicatie stelt ons niet gerust'.



HERCULES

Namens Hercules vreest bestuurslid Sydney Volten dat de KNVB een deal wil sluiten. "In de wandelgangen hoor ik dat ze de licentie-eisen willen versoepelen in ruil voor toetreding van extra belofteteams." Vogels-preses Van den Bos is helder over die optie: "Zeker als de piramide in tact blijft, wil een groot deel van de amateurclubs juist wel voor iedereen geldende licentievoorwaarden. Dus die uitruil die Volten vreest willen wij in ieder geval niet.



DOVO

Ook hoofdklasser DOVO uit Veenendaal heeft zich, bij monde van voorzitter Jan Willem de Groot, in de discussie gemengd. "Wij hebben al enkele jaren de ambitie om te promoveren naar de derde divisie. Wanneer de KNVB besluit om tegen alle afspraken in de belofteteams in te laten stromen in bijvoorbeeld de derde divisie dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor DOVO. Voor ons is het onacceptabel wanneer dat ten koste zou gaan van de promotiekansen van DOVO."







