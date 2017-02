Programma's RTV Utrecht genomineerd voor omroepprijs

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 14:00 uur | update: 14:20 uur

Galerij met NL-Awards die RTV Utrecht eerder won. Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Twee documentaires van RTV Utrecht zijn genomineerd voor een NL-Award, de jaarlijkse onderscheiding voor de beste producties van alle regionale omroepen. Het gaat om de tv-programma's 'David di Tommaso, voor altijd nummer 4' en 'Het meisje van 672k'.



De NL-Awards worden op 22 maart voor de vijftiende keer uitgereikt tijdens het jaarlijkse congres voor regionale programmamakers. Een vakjury bepaalt de winnaars en daarmee ook wie er meedingt naar de categorie-overstijgende Gouden NL-Award.



TOMMASO

De documentaire over FC Utrechtspeler David di Tommaso is genomineerd in de categorie Beste tv-programma. Programmamakers Rick van Manen, Donald Budie, René van den Berg en Bert Kous maakten een uniek document, waarin onder meer Foeke Booy, Rick Kruys, Sander Keller, Jean-Paul de Jong en andere clubprominenten herinneringen ophalen aan de Fransman 'Dito', die in 2005 plotseling overleed.



RTV Utrecht maakte 'David di Tommaso, voor altijd nummer 4' in opdracht van tv-zender FOX Sports. FOX heeft vanwege de nominatie besloten de documentaire vanavond om 22.00 uur opnieuw uit te zenden. Overigens sleepte RTV Utrecht met de eerdere Di Tomasso-documentaire '1 Jaar na Dito' al eens een NL-Award in de wacht.



INSTAGRAM

De tv-productie 'Het meisje van 672k' komt voor RTV Utrecht uit in de categorie Documentaire. Mirjam Marks, Wiro Felix, Albert Klein Haneveld en Neske Kraai filmden de 15-jarige Annegien uit Utrecht. Het eigenzinnige meisje wist met haar creatieve foto's wereldwijd meer dan 672.000 volgers aan haar Instagram-account Fetching_tigerss te binden.



