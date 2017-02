"Beveiliger Wilders ook bij politie Utrecht verdacht"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 14:09 uur | update: 14:29 uur

UTRECHT - De opgepakte agent uit het team dat Geert Wilders beveiligt, is mogelijk al eerder in de fout gegaan. Toen hij nog voor de politie in Utrecht werkte, werd hij ook onderzocht omdat hij mogelijk informatie doorspeelde.



Het is niet duidelijk wat dat onderzoek heeft opgeleverd, meldt het AD op basis van bronnen.



De verdachte agent werkt voor een team van de speciale eenheid Dienst Bewaken en Beveiligen.



Zijn broer zou bij de politie zijn ontslagen vanwege het lekken van gevoelige informatie, onder meer over een moord in de Utrechtse wijk Terwijde.



