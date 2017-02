Storm: boom mist auto maar net in Baarn

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 14:05 uur | update: 15:59 uur

Foto: Caspar Huurdeman

UTRECHT - De eerste stormschademeldingen komen binnen in de provincie Utrecht.



Op de Hertog Hendriklaan is een boom omgewaaid. Een auto werd maar net gemist. Voor de zekerheid worden eerst twee andere bomen getopt voordat de boom over de weg wordt geruimd. De brandweer zal hiermee nog enige tijd bezig zijn.



Ook uit Leusden, Amersfoort, Amerongen, Veenendaal, IJsselstein en Doorn komen meldingen.



Bij De Dode Hond op het Eemmeer bij de Stichtse Brug (A27) is de reddingsbrigade al enkele uitgerukt vanwege bootjes die in problemen waren geraakt.



Het hoogtepunt van de storm wordt verwacht vanaf 17.00 uur. Vooral in het westen en bij Spakenburg worden zware windstoten verwacht.



Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om rekening te houden met gevaarlijke rijomstandigheden tijdens de avondspits. "Pas uw rijstijl aan, vertrek indien mogelijk eerder."



