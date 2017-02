Weggeknuppelde overvaller De Patatkoning nog spoorloos

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 15:53 uur | update: 16:00 uur

Foto: 112mediautrecht

MAARSSEN - Er is nog lang over nagepraat in Maarssen-Dorp, de gewapende overval op snackbar De Patatkoning.



De eigenaar sloeg de dader woensdagavond eigenhandig zijn zaak uit met een honkbalknuppel nadat die hem had bedreigd met een vuurwapen. Lange tijd vloog er een helikopter boven het Vechtgebied, maar de overvaller is niet meer gevonden.



Volgens de politie is de man op zijn vlucht tegen het raam gebotst waardoor er een barst ontstond. Hij verdween daarna in de richting van de Nassaustraat.



Het gaat om een man van ongeveer 1.75 meter lang met droeg donkere kleding. Hij sprak Nederlands met een accent.



De recherche is een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht