Brand in eethuis Amsterdamsestraatweg, verkeer vast

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 16:06 uur | update: 16:54 uur

Foto: Google Street View

UTRECHT - Aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht is vanmiddag brand uitgebroken in een eethuis. Daarbij is een persoon gewond geraakt door rook in te ademen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.



Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht werd in eerste instantie gedacht dat er nog iemand binnen was, maar dat bleek niet het geval. Het vuur was snel onder controle. Een oorzaak van de brand is nog onbekend.



De drukke weg ging deels dicht voor de werkzaamheden van de brandweer. Het verkeer liep daardoor vertraging op.



