Provincie Utrecht telt bijna miljoen kiezers

vrijdag 24 februari 2017

Foto: Erik van 't Woud, ANP

PROVINCIE UTRECHT - In de provincie Utrecht mogen dit jaar ruim 32.000 mensen meer stemmen dan vier jaar geleden. In totaal zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart naar schatting 959.410 Utrechters kiesgerechtigd.



Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. RTV Utrecht heeft in een interactieve kaart een overzicht per gemeente gemaakt.



De meeste kiesgerechtigden wonen in de gemeenten Utrecht (248.850) en Amersfoort (113.700). Stichtse Vecht (49.170), Veenendaal (47.970), Nieuwegein (47.770) en Zeist (46.900) volgen op ruime afstand. De kleinste groep kiezers (3.670) woont in Renswoude, de gemeente die steevast als een van de eerste in het land de voorlopige stembusuitslag weet te melden.



NEDERLAND

Nederland telt dit jaar in totaal zo'n 12.892.340 kiesgerechtigden. Het CBS meldde vandaag dat het grootste verschil ten opzichte van 2012 is dat 65-plussers inmiddels bijna een kwart van de groep vormen. Amsterdam telt de meeste potentiŽle stemmers (584.530). Het kiezersaandeel is op de waddeneilanden Schiermonnikoog (770) en Vlieland (890) het kleinst.



Volgens cijfers van begin 2016 zijn in ons land 56 mensen ontzet uit het kiesrecht, omdat ze een misdrijf hebben gepleegd dat een ernstig gevaar vormde voor het staatsbestel.



