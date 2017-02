Politiechefs weg bij Dienst Bewaken en Beveiligen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 18:12 uur | update: 19:37 uur

UTRECHT/DRIEBERGEN-RIJSENBURG - Twee chefs van de Landelijke Eenheid van de politie, waar ook de in opspraak geraakte Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) onder valt, krijgen andere functies binnen de politieorganisatie. De politie bevestigt berichtgeving daarover van De Telegraaf.



Het gaat om Theo van der Plas en Michel Baeten. Op verzoek van de korpsleiding van de politie gaan de chefs OperatiŽn zich met andere taken bezighouden. Voor Van der Plas is dat cybercrime en voor

Baeten militaire samenwerking.



Bij de DBB en Landelijke Eenheid is het al langer onrustig. In november vertrok daarom al het hoofd van de DBB. De dienst zorgt onder meer voor de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis en bedreigde politici.



WILDERS

Door de politietop is gekeken welk leiderschap nodig is om onder meer de cultuur bij de organisatie te verbeteren. De wisselingen zijn daar een gevolg van. De bekendmaking komt op de dag dat PVV-leider Geert Wilders besloot om zijn publieke verkiezingscampagne op te schorten. Hij deed dat naar aanleiding van nieuwe onthullingen over een van lekken verdachte politiemedewerker van de DBB.



POLITIE UTRECHT

De opgepakte, en inmiddels vrijgelaten, agent uit het team dat Wilders beveiligt, is namelijk mogelijk al eerder in de fout gegaan, meldde het AD donderdag. Toen hij nog voor de politie in Utrecht werkte, werd hij ook onderzocht omdat hij mogelijk informatie doorspeelde.



De timing van de bekendmaking van het vertrek van de chefs zou geen verband houden met het vermoedelijke lek.



