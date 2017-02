Ouderen lekker uit eten tegen isolement

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 20:30 uur | update: 20:30 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Het is een opvallend succes: restaurants die geld inzamelen voor een goed doel, namelijk ouderen uit hun isolement halen.



Het project met de titel 'EET met je hart' wordt dit jaar voor de vierde keer gehouden. Ruim zestig restaurants deden dit jaar mee, onder meer in Utrecht en De Bilt.



Caroline de Bruin van Stichting Met je hart: "We organiseren kleinschalige, terugkerende ontmoetingen voor de ouderen. We zijn bijvoorbeeld vorig jaar begonnen met stamtafels, waarbij we ouderen en vrijwilligers koppelen. Daaruit ontstaan ook vriendschappen. Mensen zoeken elkaar ook buiten deze ontmoetingen op." Volgens de stichting zijn er zelfs relaties ontstaan uit het project.



De opbrengst van de restaurantactie was vorig jaar bijna 18.000 euro. Dit jaar wordt dat bedrag ruimschoots overschreden: bijna 28.000 euro is er binnengekomen in Utrecht en De Bilt.



