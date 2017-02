Unieke politieke situatie: Woerden bestuurt verder met 8 partijen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 23 februari 2017, 22:12 uur | update: 23:08 uur

Foto: Woerden.tv

WOERDEN - In Woerden zijn acht politieke partijen donderdagavond tot een akkoord gekomen om samen de gemeente te besturen.



Het minderheidscollege, bestaande uit de vier wethouders van Progressief Woerden, D66, Sterk Woerden en de VVD, blijft aan. CU-SGP stapte eerder uit de coalitie vanwege het besluit om de winkels op zondag open te laten gaan. Wethouder Tymon de Weger vertrok later ook.



SPANNEND

De partijen willen samen verder tot de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Woerden heeft nu geen coalitie en oppositiepartijen meer. Informateur Roland van Schelven noemt het door hem gerealiseerde akkoord en de weg ernaartoe een 'spannend experiment'. In een interview met Woerden.tv zegt hij dat partijen over hun schaduw heen zijn gestapt.



Voor enkele politieke punten zijn belangrijke kanttekeningen, afspraken en werkwijzen vastgesteld. Dit moet ervoor zorgen dat de Woerdense samenwerking stabiel blijft.



HEIKELE PUNTEN

Het grootste knelpunt is en blijft in Woerden de verkeersvisie. De fracties die voor een westelijke randweg zijn sleepten een onderzoek en een investeringsfonds uit de onderhandelingen. De partijen die tegen zijn konden de definitieve besluitvorming uitstellen doordat de begroting voor de randweg naar 2018 wordt geschoven.



Ook het crematorium blijft een heikel punt. Maar er lijkt door het voorstel ruimte voor samenwerken. Er is meer ruimte voor het herzien van de definitieve vestigingsplaats.



Opmerkelijk is ook dat alle vraagstukken rondom het centrum van Woerden, waardoor de supermarkt en horeca problematieken versneld opgepakt worden.



