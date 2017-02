Biltse wethouder overleeft opnieuw motie van wantrouwen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 05:53 uur | update: 06:25 uur

Wethouder Rost van Tonningen. Foto: RTV Utrecht

DE BILT - De Biltse wethouder Ebbe Rost van Tonningen heeft opnieuw een motie van wantrouwen overleefd. De oppositie verwijt hem dat hij informatie heeft achtergehouden over het nieuw te bouwen zwembad in Bilthoven.



Donderdagavond werd erover gesproken in de gemeenteraad. Tijdens de vorige vergadering is met een krappe meerderheid het plan van de wethouder aangenomen.



Volgens dit plan komt er een kleiner zwembad dan dat de gebruikers willen, maar volgens het college van burgemeester en wethouders is een groter bad financieel onhaalbaar.



Tijdens de vorige raadsvergadering dienden oppositiepartijen ook al drie moties van wantrouwen in tegen de wethouder omdat hij nieuwe financiŽle berekeningen over de zwembadplannen te laat doorgaf aan de raad.



EMOTIONEEL DEBAT

Het debat ging er ook donderdagavond stevig aan toe. Dolf Smolenaers van D66, ťťn van de collegepartijen, werd er emotioneel van: "Ik heb mails gekregen waarin mensen zeggen: 'Rot toch op, ga ergens anders wonen'. Dat is gewoon gebeurd en dat ligt aan de toon in zo'n debat. Ik ben nog nooit zo emotioneel geweest in de politiek."



ONGESCHIKTE WETHOUDER

De toon was hard. Raadsleden verweten wethouder Rost van Tonningen dat hij niet geschikt is voor het vak: "U verkoopt praatjes", aldus Han IJssenagger van Bilts Belang. Kees Lelivelt van de VVD noemde de wethouder een leugenaar, maar dat nam hij even later terug.



MISSCHIEN VERKEERD GEHANDELD

Wethouder Rost van Tonningen ontkent dat hij bewust informatie heeft achtergehouden. Hij vond het bewuste rapport niet van belang voor de besluitvorming, maar nu erkent hij dat hij misschien verkeerd heeft gehandeld. Ondanks dat hij nu weer een motie van wantrouwen te verduren kreeg heeft hij zelf wel vertrouwen in de toekomst: "Ik doe gewoon mijn werk en ik denk dat ik bij andere dossiers dan wel weer steun krijg."



Het debat is weer met een sisser afgelopen en de bouw van het zwembad gaat gewoon door zoals gepland.



