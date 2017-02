Hulpdiensten rukten 57 keer uit voor storm

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 06:23 uur | update: 06:31 uur

In Woerden viel een boom bijna op een auto. Foto: 112mediautrecht

PROVINCIE UTRECHT - Brandweerkorpsen in onze regio zijn donderdagavond zeker 57 keer uitgerukt voor de storm. Verder kwamen er nog honderden niet-acute schademeldingen binnen.



Dat blijkt uit cijfers van de P2000, het alarmeringsnetwerk waar de hulpdiensten gebruik van maken. Uit de regio's Noord en Oost-Gelderland en Haaglanden kwamen nůg meer meldingen.



De storm duurde bijna de hele avond. In Utrecht vielen veel bomen omver, soms ook op auto's en huizen. In Nieuwegein liet een stuk dak los en in Amersfoort viel een steiger op een bouwkeet. Vooralsnog lijkt niemand gewond te zijn geraakt.



Een overzicht van de gebeurtenissen tijdens de storm kunt u lezen in ons liveblog.



LANDELIJK

In heel Nederland moest de brandweer bijna 1250 keer uitrukken. Het allerdrukst was het in Den Haag: 53 keer. In Amsterdam en Rotterdam moesten de blussers 35 keer op pad en in de stad Utrecht negen keer.



Het daadwerkelijke aantal hulpacties kan nog hoger liggen dan 57 omdat de centrale op drukke piekmomenten soms besluit geen alarmeringen via de P2000 te verzenden maar de brandweer via een spraakkanaal naar een melding te dirigeren.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht