Leerdam kiest bijna unaniem voor provincie Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 06:53 uur | update: 07:00 uur

Foto: Gemeente Vianen, gemeente Leerdam, gemeente Zederik, Ihsan Deniz Kiliçoglu/Wikipedia (Beeldbewerking RTV Utrecht)

VIANEN - De gemeente Leerdam wil graag bij Utrecht horen. Dat bleek donderdag toen de lokale politici zich uitspraken over het plan om de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden bij onze provincie onder te brengen.



Leerdam, dat nu in Zuid-Holland ligt, moet fuseren met Zederik (Zuid-Holland) en Vianen (Utrecht). De vraag is nog bij welke provincie de nieuwe gemeente komt. Utrecht ziet provincie-uitbreiding wel zitten.



En de gemeenteraadsleden van Leerdam dus ook: donderdagavond stemden achttien van de negentien politici voor. Alleen Nico Gros van de gelijknamige eenmansfractie was tegen.



KRITIEK

Niet iedereen is even positief over de keuze voor Utrecht. Zo ziet de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid problemen. De fusie zou veiligheidsrisico's met zich meebrengen. Ook buurgemeente Gorinchem wil dat Vijfheerenlanden Zuid-Hollands wordt.



Ook is het nog de vraag of Zederik akkoord gaat. Sommige raadsleden in die gemeente zouden liever bij Zuid-Holland blijven.



De herindeling van Vianen, Leerdam en Zederik staat gepland voor 1 januari 2019.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht