Gemeente zet zich in voor buslijn 78 door Bilthoven

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 07:26 uur | update: 07:32 uur

Foto: RTV Utrecht / Peter Knieriem

BILTHOVEN - De gemeente De Bilt zich inzetten om buslijn 78 's avonds en in het weekend toch te laten rijden. Vervoerder U-OV schrapt de ritten omdat er te weinig mensen gebruik van maken.



Dat besluit leidde tot kritiek. Er werd een petitie gestart en GroenLinks stelde vragen aan het college. Die zegt nu zich in te zullen zetten voor de buslijn, die door woonwijk De Leijen naar het centrum gaat.



"Heel goed nieuws", zegt Herman Kramer, die de digitale handtekeningenactie begon. "Het college staat er helemaal achter."



De petitie is inmiddels bijna achthonderd keer getekend. Ondertekenaars vinden vooral dat ouderen worden benadeeld nu lijn 78 minder rijdt.



REACTIE U-OV

U-OV legde al eerder uit waarom de buslijn is geschrapt. "Uit onze analyse blijkt dat lijn 78 in de avonduren en op zondag gemiddeld door net meer dan één reiziger per rit wordt gebruikt."



"Het opheffen van deze tijdelijke uitbreiding creëert ruimte die we inzetten op andere plekken om zo meer mensen beter te kunnen bedienen". Tot 7 maart kan tegen het deels schrappen van de buslijn bezwaar worden gemaakt bij de provincie.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht