Familie Dick Bruna: bedankt voor alle lieve berichten

vrijdag 24 februari 2017

Foto: RTV Utrecht / Mark van der Wel

UTRECHT - De familie van Dick Bruna bedankt iedereen die medeleven heeft betuigd na het overlijden van de tekenaar. Na het nieuws over zijn dood precies een week geleden stroomden de condoleances binnen.



"Mede namens de familie willen we jullie hartelijk danken voor alle lieve berichten en steunbetuigingen die wij hebben ontvangen", twittert het officiële Nijntje-account.



De Utrechtse tekenaar overleed vorige week donderdag op 89-jarige leeftijd in zijn slaap. Zijn dood was wereldnieuws, maar vooral ook in zijn woonplaats werd veel aandacht aan hem besteed.



Bij de Nijntje-beelden in de stad werden bloemen neergelegd. De Dom speelde Nijntje-liedjes, er werd een condoleance-register geopend en er gaan stemmen op om Utrechtse plekken en straten naar Bruna te vernoemen.



