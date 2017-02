OM verdenkt kwelgeest Veenendaal van belediging

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 09:39 uur | update: 09:44 uur

Sjoerd Hania. Foto: RTV Utrecht

VEENENDAAL - Sjoerd Hania wordt vervolgd voor belediging. De man heeft een conflict met de gemeente Veenendaal en hij noemde burgemeester Kolff een "maffia-diender".



De officiŽle aanklacht luidt 'belediging door geschrift of afbeelding'. Hania (64) kreeg eerder al een gebiedsverbod voor het gemeentehuis.



De man noemt zichzelf een 'systembreaker'. Hij is initiatiefnemer van het platform Next Level Democracy. Hania vindt niet dat Veenendaal op een juiste manier politiek bedrijft en laat daarom vaak van zich horen op Twitter.



Hij schreef dat Kolff een "maffia-diender" is "in een stasi-apparaat". Ook beschuldigde hij de gemeente van "NSB-gedrag" en zei hij dat het tijd werd voor "de echte Bevrijdingsdag". De gemeente spreekt van structurele laster, beledigingen en bedreigingen.



De rechter gaat zich in april buigen over de zaak. Dan moet blijken of Hania daadwerkelijk schuldig is aan belediging.



