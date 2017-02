Woerdense wethouder mag in Zoetermeer blijven wonen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 10:06 uur | update: 10:08 uur

Haring woont op ongeveer een half uur rijden van Woerden. Foto: D66 Woerden

WOERDEN - Wethouder Hans Haring hoeft niet naar Woerden te verhuizen. De gemeenteraad maakt een uitzondering, waardoor hij in Zoetermeer mag blijven.



Sommige politici vinden dat Haring niet veertig kilometer buiten de gemeente en op een half uur rijden van zijn werkplaats zou mogen wonen. Maar 26 van de 31 raadsleden stemden donderdag toch in met de verlenging van de uitzondering voor Haring.



"Als wethouder moet je weten wat er leeft", zei Arjan Noorthoek van het CDA eerder. "Mensen moeten een praatje met hem kunnen maken, op de markt, bij de voetbalvereniging of in de kerk."



ANDERE WETHOUDERS

Haring is niet de enige Woerdense wethouder die buiten de gemeente woont. Margot Stolk staat ingeschreven op het adres van de fractievoorzitter van haar partij, maar raadsleden vermoeden dat ze elke dag teruggaat naar haar woonplaats Vianen.



Wethouder Ivo ten Hagen woont in Boskoop (gemeente Alphen aan den Rijn). Of de gemeenteraad ook akkoord gaat met hun woonplaatsen is nog onbekend.



Reacties van lezers Goede zaak. Of beter nog, schaf die onzinregel dat je per sť moet wonen waar je wethouder bent gewoon af. Er is geen enkel beroep in Nederland dat zo'n rare regel heeft. En zelfs al wilde je zoiets raars handhaven, dan is de woningmarkt veel te krap om dat op te leggen. Thomas uit Utrecht | 24-02-2017 10:57 uur

