Vandalen vernielen volkstuinen in Woerden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 10:45 uur | update: 10:46 uur

Archieffoto. Foto: ANP

WOERDEN - Volkstuinders in Woerden zijn deze week bezocht door vandalen. Die lieten een spoor van vernieling achter in de gemeenschappelijke ruimtes.



Stoelen, tafels, de vloer en zelfs de wc is bedekt met een laag poeder uit de brandblusser. Daarnaast is er veel schade door de inbraak en is een geldkistje gestolen, schrijft het AD.



Inmiddels is de politie langs geweest om de schade op te nemen en sporen te zoeken. Het lijkt er op dat de daders toesloegen in de nacht van maandag op dinsdag.



De politie hoopt dat getuigen iets hebben gezien van de diefstal van de volkstuintjes aan de Veldwijk.



