Carnaval barst ook boven de rivieren los

PROVINCIE UTRECHT - Carnavalsvierders in Midden-Nederland maken zich op voor het grote verkleedfeest. Hoewel carnaval de naam heeft een evenement van het zuiden te zijn, is er boven de rivieren ook genoeg te doen.



De optocht in Zandkruuersgat, zoals Hoogland de komende dagen heet, is jaarlijks goed voor zo'n 60.000 bezoekers. Dertig tot vijfendertig opgetuigde wagens en een groot aantal lopende deelnemers zorgen zondag voor veel deining in het dorp. Prins Bob, de 44ste prins der Eemschuumers, voert de stoet aan.



"Bij de Hamseweg is het altijd druk en gezellig", tipt bestuurslid Ronald van Wee van carnavalsvereniging de Eemschuumers. "Als je wat meer ruimte wilt, dan vind je aan de Zevenhuizerstraat tussen de Plataanweg en de Kerklaan altijd wel een rustig plekje."



JONGEREN

Waar uit Limburg berichten komen dat steeds meer jongeren afhaken, heeft onze regio weinig last van de vergrijzing. Bij de Eemschuumers zijn het juist de jongeren die fanatiek aan de slag gingen met de wagens.



Toch wordt de concurrentie uit het zuiden boven de rivieren wel gevoeld. In Platneuzendorp, Schalkwijk, werd het feest daarom bewust twee weken geleden al gevierd, zodat de dorpsgenoten dit weekend naar Noord-Brabant kunnen afzakken. Een ander voordeel was dat de razendpopulaire band De Snollebollekes nog een gaatje in de agenda had om te komen optreden.



ONGELUK

Ook Werkhoven vierde vorige week al carnaval. Bij de optocht in Bunnik vorige week gebeurde helaas een ongeluk. Een 26-jarige deelnemer viel van een praalwagen en moest gewond naar het ziekenhuis worden gebracht..



