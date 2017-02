Langzaam internet door storing bij Ziggo

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 11:44 uur | update: 12:24 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Klanten van kabelbedrijf Ziggo hebben vandaag langzaam internet. De provider in Utrecht kampt met een storing en tast nog in het duister over de oorzaak.



Door de storing laden pagina's traag of helemaal niet. Ook kunnen door de storing geen films of series worden besteld. Volgens een woorvoerder van Ziggo is niet duidelijk hoeveel klanten er last van hebben.



Telefoon en televisie van Ziggo werken gewoon.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht