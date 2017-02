Rhenense senioren moeten huis uit om brand

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 11:53 uur | update: 12:12 uur

De brandweer nam het zekere voor het onzekere in Rhenen. Foto: GinoPress

RHENEN - De bewoners van seniorenwoningen in Rhenen moesten vrijdagochtend halsoverkop hun woning uit vanwege een brandje. Niemand is gewond geraakt.



Alle bewoners van het pand aan de Bantuinweg, niet ver van het centrum, waren op tijd buiten. Sommige bewoners die slecht ter been waren konden in een politieauto zitten.



De brandweer had het vuur snel onder controle. Momenteel wordt de schade opgemaakt en de boel afgehandeld door de verzekeraar.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht