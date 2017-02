Juwelierdieven Mijdrecht sloegen ook toe in Amersfoort

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 12:53 uur | update: 12:57 uur

Foto: Petershotnews.nl

AMERSFOORT/MIJDRECHT - De dieven die gisteren een juwelier in Mijdrecht overvielen hebben ook toegeslagen in Amersfoort. De politie sluit zelfs niet uit dat ze op nog meer plekken juwelen hebben gestolen.



De twee mannen zijn nog niet gepakt. Daarom doet de politie nogmaals een oproep in de hoop extra getuigen te vinden.



Tussen 12.30 en 12.45 uur sloegen de mannen toe bij Juwelier Van Beek in de Mijdrechtse Dorpsstraat. Nu blijkt dat ze rond 14.45 ook hun sloeg sloegen bij Juwelier Kok in Amersfoort op de Arnhemseweg.



Op beide locaties gingen de mannen als volgt te werk: ze zochten sieraden uit en bij het afrekenen bleek plots dat ze geen geld bij zich hadden. Ze lieten de sieraden inpakken en probeerden de winkelmedewerkers af te leiden.



