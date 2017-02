Even voorstellen: Roelof Bisschop van de SGP

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 12:47 uur | update: 16:00 uur

Foto: SGP

VEENENDAAL - Van 27 februari tot en met 10 maart staat RTV Utrecht in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Lijsttrekkers schuiven op doordeweekse dagen aan in het televisieprogramma UVandaag, voor de gelegenheid omgedoopt tot UKiest. Ook zijn de politieke kopstukken te gast in het radioprogramma Utrecht komt thuis op radio M Utrecht.



Zowel in UKiest als hier online stellen we de hoogst genoteerde kandidaat-Kamerleden uit de regio aan u voor. Vandaag is dat Roelof Bisschop, nummer 3 voor de SGP.



Woonplaats: Veenendaal

Leeftijd: 60 jaar

Relatie: Sinds 1979 gehuwd; 6 kinderen en 5 kleinkinderen



1. Als u in de Kamer komt, wat gaan we daar dan in de provincie Utrecht van merken?

Of het altijd zichtbaar zal zijn, weet ik niet, maar ik zal in elk geval blijven opkomen voor de eigen positie van het lokale en regionale bestuur. Ook zal ik er op blijven toezien dat Rijksgelden (bijv. investeringen in infrastructuur) óók in de provincie Utrecht terecht komen.



2. Op welke plek in de provincie Utrecht vindt u dat we heel zuinig moeten zijn?

Ik vind het lastig om één bepaalde plek te noemen. Ik vind juist die enorme variatie in landschappen - van wijdse polders tot dicht woud - zo prachtig. En niet te vergeten die prachtige oude stadskernen zoals de Stichtse Lustwarande en de Langbroekerwetering.



3. Welk probleem in onze regio vindt u dat echt aangepakt moet worden?

De Rijnbrug bij Rhenen en daarbij ook de verbinding tussen A12 en A50.



4. Welke landelijke uitdagingen ziet u terug in uw eigen woonplaats?

De verdere uitwerking van de decentralisaties in het sociale domein. Denk daarbij aan zorg en ondersteuning, participatie en jeugdhulp.



5. Is er nog iets wat u speciaal tegen onze lezers wilt zeggen?

Utrecht is een fantastische regio om te wonen, te werken en te leven. Het vraagt onze bijzondere zorg om deze erfenis goed te beheren en door te geven aan onze kinderen.



