Even voorstellen: Hanke Bruins Slot CDA

PROVINCIE UTRECHT - Van 27 februari tot en met 10 maart staat RTV Utrecht in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Lijsttrekkers schuiven op doordeweekse dagen aan in het televisieprogramma UVandaag, voor de gelegenheid omgedoopt tot UKiest. Ook zijn de politieke kopstukken te gast in het radioprogramma Utrecht komt thuis op radio M Utrecht.



Zowel in UKiest als hier online stellen we de hoogst genoteerde kandidaat-Kamerleden uit de regio aan u voor. Vandaag is dat Hanke Bruins Slot, nummer 9 van het CDA.



Woonplaats: Utrecht

Leeftijd: 39

Relatie: Ja



1. Als u in de Kamer komt, wat gaan we daar dan in de provincie Utrecht van merken?

Het CDA wil minder marktwerking in de zorg en meer ruimte voor samenwerking. Dat betekent ook voor Utrechters een fors lager eigen risico. Ook wil het CDA geen onnodige regels voor vrijwilligers en meer waardering, zodat bijvoorbeeld de vrijwillige brandweer in Zuilen, de voedselbanken in Utrecht en de historische vereniging in Vleuten beter hun werk kunnen doen. Ook wil het CDA dat de Utrechtse gemeenten samen met zorgverzekeraars en andere organisaties afspraken maken voor onder andere meer speel- en sportmogelijkheden in de buurt.



2. Op welke plek in de provincie Utrecht vindt u dat we heel zuinig moeten zijn?

Het is belangrijk dat het eigen karakter van de Utrechtse binnenstand behouden blijft en niet zoals Amsterdam een openluchtmuseum wordt.



3. Welk probleem in onze regio vindt u dat echt aangepakt moet worden?

Het is bizar dat in Utrecht nog steeds geen snel internet in het buitengebied is. Hierdoor kunnen bedrijven niet goed zaken doen, kunnen mensen niet thuiswerken en is het lastig om goede zorg thuis te bieden.



4. Welke landelijke uitdagingen ziet u terug in uw eigen woonplaats Utrecht?

Er zijn ook in Utrecht onvoldoende handen aan het bed in de ouderenzorg. Het is echt noodzakelijk dat er snel meer geld in de ouderenzorg komt, zodat er meer handen aan het bed komen en verpleegkundigen en verzorgenden meer aandacht aan mensen in de zorg kunnen geven.



5. Is er nog iets wat u speciaal tegen onze lezers wilt zeggen?

Kies voor meer Utrecht in de Tweede Kamer. Stem Hanke Bruins Slot. CDA, nummer 9.



