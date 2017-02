Onderzoek theehuis Woerden reikt tot in Marokko

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 14:49 uur | update: 14:49 uur

WOERDEN - Het onderzoek rondom de inval in het Woerdense theehuis en internetcafé in de Hazelaarstraat reikt tot aan Marokko. De recherche richt zich op de handel en wandel van één gezin. Dat zegt het Openbaar Ministerie vrijdag na vragen van Woerden.TV.



Duidelijk is volgens Woerden.TV dat het onderzoek groter is dan tot nu bekend was. Volgens het OM worden vader en zoon verdacht van handel in verdovende middelen en het witwassen van geld. Daarnaast worden vader en moeder verdacht van uitkeringsfraude. Vader en zoon zitten vast.



WITWASSEN VIA MAROKKO

Vorige week deed de politie een inval in het theehuis en internetcafé in de Hazelaarstraat. Daarbij werden geen bijzondere zaken aangetroffen. Wel is het café tot nader order gesloten door burgemeester Victor Molkenboer. Er werden ook invallen gedaan in de woningen van de verdachten en daarbij zijn wel drugs en geld gevonden. De hoeveelheid is niet bekend gemaakt.



Het onderzoek in de zaak leidde naar Marokko. In dat land zou inmiddels beslag zijn gelegd op een grote hoeveelheid geld en vastgoed. Uit het onderzoek moet blijken of de verdachten in drugs handelden en het geld vervolgens via Marokko witwasten.



