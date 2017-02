Utrechtse Marktplaats-oplichter moet gevangenis in

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 14:10 uur | update: 15:27 uur

UTRECHT - Een 23-jarige Utrechter heeft anderhalf jaar gevangenisstraf gekregen voor oplichting en fraude via Marktplaats. Ook krijgt hij een werkstraf van 240 uur.



De man bood via de website Marktplaats.nl spullen te koop aan. Hij plaatste foto's en deed in het contact met potentiŽle klanten net alsof hij ook echt handelswaar wilde opsturen. Slachtoffers die geld overmaakten voor bijvoorbeeld een boormachine en een duikcomputer kregen nooit iets te zien.



CONCERTKAARTJES

Behalve klanten lichtte de Utrechter ook verkopers van concertkaartjes op. Met vervalste kopietjes van bankafschrijvingen liet hij zijn slachtoffers geloven dat hij geld had overgemaakt. Hij deed zich daarbij voor als iemand anders. De kaartjes die hij zo gratis te pakken kreeg zette hij via Ticketswap te koop.



Eerder was al bekend geworden dat de man vermoedelijk honderden keren had toegeslagen. Volgens de rechtbank heeft de Utrechter misbruik gemaakt van het vertrouwen waar websites als Marktplaats op zijn gebaseerd. Ook heeft hij mensen van wie hij de identiteit gebruikte een slechte naam bezorgd.



SCHADEVERGOEDING

De veroordeelde moet zijn slachtoffers een schadevergoeding betalen. Van de anderhalf jaar celstraf die de rechter de man oplegde is een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.



