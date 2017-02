DBB-beveiliger had voorwaardelijke werkstraf als agent in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 15:40 uur | update: 16:09 uur

UTRECHT - De geschorste DBB-beveiliger Faris K. is in 2008 tot een voorwaardelijke werkstraf van 100 uur veroordeeld wegens het opzettelijk schenden van zijn ambtsgeheim, bevestigt de rechtbank Midden-Nederland vrijdag de berichtgeving van het AD. De rechtbank wil geen nadere bijzonderheden over de feiten en omstandigheden van destijds verschaffen.



K. werkte toen voor de politie in Utrecht. De rechtbank legde hem op 8 februari 2008 de voorwaardelijke werkstraf op, aldus een woordvoerster. Die straf is onherroepelijk geworden, omdat K. hiertegen niet in beroep is gegaan.



Vraag is wel op welke wijze de voorwaardelijke straf is meegewogen in het verplichte veiligheidsonderzoek dat K. heeft moeten ondergaan om een vertrouwensfunctie te krijgen als beveiliger bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Voor het vervullen van een dergelijke functie is een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) nodig. Daarvoor worden onder meer de systemen van politie en justitie geraadpleegd en had de veroordeling moeten opvallen.



Redenen om geen VGB af te geven zijn volgens de website van de Rijksoverheid onder meer "persoonlijke gedragingen of omstandigheden". Als voorbeelden daarvan worden "financiŽle kwetsbaarheden, leugenachtig of heimelijk gedrag, niet-integer gedrag, onverantwoord en risicovol gedrag'' genoemd.



K. wordt er nu van verdacht vertrouwelijke informatie te hebben gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. Hij was bij de DBB belast met het maken van zogenoemde omgevingsscans voor de beveiliging van PVV-voorman Geert Wilders.



Zijn advocate Nihad El Farougui was vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.



