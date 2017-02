Verzet tegen nieuwbouw Monicahof Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 15:50 uur | update: 16:27 uur

UTRECHT - Bewoners rond de Monicahof in Utrecht protesteren tegen nieuwbouwplannen in het plantsoen. In het hofje staat een verouderd gebouw waarin vijf huurders wonen. Eigenaar Luuc Visch wil de bouwval vervangen voor een complex met twee kantoorruimtes en zes appartementen.



Buurtbewoners maken zich daar boos over. Zij zijn bang voor aantasting van het hofje, een parkje met een speeltuin, een grasveld en voetbaldoeltjes. Ook kan er ruim geparkeerd worden.



VOETBALVELD

De omwonenden verwachten dat de nieuwbouw ten koste zal gaan van het voetbalveld. Zowel wethouder Paulus Jansen als Visch bestrijden dat. De oppervlakte van het nieuwe gebouw is precies even groot als de oppervlakte van het bouwvallige gebouw.



De buurtbewoners vrezen ook dat ze minder zon in hun tuinen krijgen en last zullen krijgen van inkijk. Het nieuwe gebouw wordt met ruim 12 meter twee keer zo hoog als het oude gebouw. De wethouder wijst erop dat rond de Monicahof gebouwen staan die nog veel hoger zijn. Jansen vindt het ontwerp juist heel goed passen in de omgeving.



HANDTEKENINGEN

De boze omwonenden hebben 350 handtekeningen opgehaald tegen de plannen, maar de gemeente lijkt daar niet gevoelig voor. Volgens wethouder Jansen wordt er al vijftien jaar aan deze plannen gewerkt, en zijn er heel veel concessies aan de buurtbewoners gedaan. Jansen vindt dat de ontwikkelaar nu met de bouw moet kunnen beginnen.



