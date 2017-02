Utrechters vast voor valse claims na verzonnen aanrijdingen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 16:31 uur | update: 17:20 uur

Foto: Roos Koole, ANP

UTRECHT - De Utrechtse recherche heeft een opmerkelijk oplichtersduo in het oog. De jonge mannen zouden aanrijdingen in scene hebben gezet en bij hun slachtoffers een schadevergoeding hebben afgetroggeld. De mannen zijn eerder deze week opgepakt.



Afgelopen maandag werd de politie gewaarschuwd dat een 80-jarige vrouw bij een bank op de Roelantdreef een fors bedrag wilde opnemen om geld te betalen aan twee mannen die haar hadden verteld dat ze hen had aangereden. De bankmedewerker vertrouwde de zaak niet en sloeg alarm.



Agenten vonden de auto van de verdachten op de Vleutenseweg en namen de inzittenden, een 19-jarige man uit De Meern en een 23-jarige Utrechter mee naar het bureau. Hun auto is in beslag genomen.



De politie heeft een onderzoek ingesteld en bekijkt of het duo ook bij andere oplichtingszaken betrokken is. De recherche roept slachtoffers die nog geen aangifte hebben gedaan dit alsnog te doen. Ook wordt naar getuigen gezocht.



