Omstreden baggerdepot Eempolder bijna schoon

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 17:48 uur | update: 17:48 uur

Het baggerdepot. Archief. Foto: Caspar Huurdeman

BAARN/EEMNES - Het omstreden baggerdepot in de Eempolder bij Baarn is bijna helemaal schoon. Volgens de gemeente wordt maandag het laatste restje baggerspecie verwijderd.



De gemeente eiste van de aannemer dat het vervuilde slib uit de Eem voor 10 februari zou zijn weggehaald uit het weiland aan de Achtereemlandseweg, maar die maakte daarmee weinig haast.



De bagger is met vrachtwagens naar een loswal in Eemnes gereden en in schepen gestort. Over de bestemming is niets bekend.



Het weiland moet voor het broedseizoen zijn hersteld en goedgekeurd en dat gaat volgende de gemeente ook lukken.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht