UKiest: Grenzen dicht of direct integreren?

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: maandag 27 februari 2017, 06:00 uur

UKiest-stamgast Willemijn Bos (m.) kijkt mee bij een integratiecursus. Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Volgens Maxime Verhagen, toenmalig vice-premier, was de multiculturele samenleving in 2011 al mislukt. Nederlanders voelden zich niet meer thuis en ook allochtonen hadden het volgens hem niet naar hun zin. Maar hoe kijken partijen daar nu tegenaan?



Vorig jaar zorgde de vluchtelingencrisis ervoor dat veel migranten naar Nederland vluchtten. Maar hoe moeten deze mensen opgenomen worden in de samenleving?



De PVV wil de grenzen liever dicht hebben: er mag niemand meer bij. Terwijl D66 juist zegt dat we verplicht zijn mensen op te vangen. De partij wil dat immigranten meteen moeten beginnen met integreren en de Nederlandse taal leren.



De PVDA wil juist dat iedereen in nood goede hulp moet krijgen. De VVD is strenger: zij willen dat immigranten geen bijstand krijgen de eerste tien jaar in Nederland. Volgens de liberalen moeten ze aan het werk, om sneller te integreren.



Onze stamgast Willemijn Bos zoekt uit hoe moeilijk het is om in een nieuw land te komen. Ze ziet hoe immigranten Nederlands leren. Hoe moeilijk is het om je aan te passen? En wanneer voel je je thuis?



Vanavond schuift Kees van der Staaij (SGP) aan in de studio van UKiest en Radio M Utrecht en laat zijn licht schijnen over het thema integratie.



