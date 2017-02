Clubs en spelers worstelen nog met discussie rubberkorrels

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 17:49 uur | update: 20:05 uur

- Er is opnieuw discussie over het gebruik van rubberkorrels op kunstgras-velden. De korrels zijn veilig verklaard door het RIVM, maar er is nog veel twijfel. Zo wil de gemeente Baarn geen enkel risico nemen en worden de velden vervangen en ook sommige ouders zijn niet blij met de korrels.



Bezorgde leden van verschillende voetbalclubs in onze regio voelen zich niet serieus genomen. Zoals de 11-jarige Heaven uit IJsselstein, die uitwijkt naar een andere vereniging. "Dat vind ik heel erg jammer", zegt de jonge voetbalster. "Het liefst speel ik hier, maar dan wel op natuurgras."



Het bestuur van de Voetbal Vereniging IJsselstijn zegt dat Heaven de enige is die vanwege de korrels vertrekt. In een reactie zeggen de bestuursleden dat ze betreuren dat ze weggaat, maar dat ze het niet snappen want het veld is volgens de club veilig.



Platform Kom Van Dat Gras Af komt op voor kinderen en ouders die hun zorgen niet goed kunnen verwoorden bij het bestuur van de sportclub. Volgens woordvoerder Henk Zeegers melden veel ouders zich helemaal niet. "Daardoor lijkt het alsof de problematiek en de onrust bij de ouders minder groot is, dan het in feite is."



Het RIVM in Bilthoven zegt na uitgebreid onderzoek dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels niet gevaarlijk is. Ook de GGD GHOR, de koepelorganisatie van ggd's, zegt in een reactie op een beperkt wetenschappelijk onderzoek dat de korrels veilig zijn.



