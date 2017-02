Sneller hulp bij hartaanval in Veenendaal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 21:33 uur | update: 21:34 uur

VEENENDAAL - Ook de gemeente Veenendaal gaat meedoen aan een project dat vrijwilligers waarschuwt als er in de buurt iemand een hartaanval heeft gekregen. Veenendaal is daarmee de dertiende Utrechtse gemeente die deelneemt aan HartslagNu.



Bij een geval van mogelijke reanimatie krijgen deelnemers in de buurt een sms of een app-je. Daardoor kunnen ze het slachtoffer helpen totdat de ambulance er is. Veenendaal gaat nu op zoek naar mensen die mee willen doen aan het project en daarvoor is een speciale stichting opgericht.



Jaarlijks krijgt in Nederland 1 op de 1000 inwoners een hartstilstand. Bij een verstoring van het hartritme zijn het snel toedienen van een schok (met een AED) en reanimatie van levensbelang. Hoe sneller dit wordt uitgevoerd, hoe meer overlevingskans voor het slachtoffer.



HartslagNu is ontwikkeld in opdracht van de Stichting Hartslag, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten. Het systeem wordt in onze regio ingezet in Amersfoort, Bunnik, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Renswoude, Rhenen, de Ronde Venen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Woerden en Woudenberg.



