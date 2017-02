Eist twee jaar cel voor overval New York Pizza

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 21:40 uur | update: 21:56 uur

NIEUWEGEIN - De man die in november vorig jaar een pizzeria in Nieuwegein overviel, zou twee jaar de cel in moeten. Dat vindt het Openbaar Ministerie.



De man bedreigde het personeel van New York Pizza bij winkelcentrum De Batau met een wapen, maar had geen succes. Na een korte zoekactie werd hij opgepakt.



Justitie wil de man ook de hulpverlening in hebben, maar dat ziet hij niet zitten. Een gemiste kans, vindt het OM. "Het is een jonge jongen van 21 en gezien zijn problematiek heeft hij ook echt hulp nodig. Hij zei dat hij ook de feiten had gepleegd als een roep om hulp. En dan krijgt hij de hulp geboden en dan houdt hij die af. Dat is doodzonde", zegt een woordvoerder van het OM.



De rechter doet over twee weken uitspraak.



