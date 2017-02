Gemeente gaat ratten in Kanaleneiland te lijf

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 22:01 uur | update: 22:32 uur

Ratten graven grote kuilen in Kanaleneiland. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - De gemeente Utrecht gaat afvalcoaches inzetten om de ratten in Kanaleneiland te bestrijden. Bewoners zijn sceptisch over de aanpak.



In Kanaleneiland gooien inwoners afval uit het raam of verpakken hun afval niet goed. Door de inzet van afvalcoaches moeten bewoners voorlichting krijgen over bestrijding van ongedierte. De ratten, soms zo groot al konijnen, maken de tuinen kapot en kunnen ziektes overdragen.



Sommige bewoners vragen zich af of de aanpak van de gemeente wel gaat werken. Ook snappen ze niet waarom de woningbouwvereniging de gaten die de dieren graven niet herstellen.



De Partij voor de Dieren in de stad wil dat de gemeente de ratten diervriendelijk gaat vangen. Zo zou de stad geen gif of klemmen moeten gebruiken.



