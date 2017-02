Start bouw hypermodern magazijn in Benschop

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 24 februari 2017, 22:39 uur | update: 23:02 uur

De eerste paal voor een hypermodern magazijn in Benschop. Foto: George Terberg

BENSCHOP - In Benschop in de gemeente Lopik is vrijdag de eerste paal geslagen voor de bouw van een ultramodern magazijn van Terberg Benschop. Als het gebouw voor truckonderdelen klaar is, zullen er geen vrachtwagens meer dwars door het dorp rijden.



Vanuit het nieuwe gebouw, die een voetbalveld groot wordt, gaat het bedrijf onderdelen leveren voor vrachtwagens. In het magazijn zullen volautomatische shuttles rijden, maar de groothandel zal ook magazijnmedewerkers in dienst houden.



Als het gebouw in december klaar is, wordt de ingang aan de Oranje-Nassaustraat in Benschop afgesloten. Ook worden dan minder heftrucks worden gebruikt. Dat zorgt voor minder geluidsoverlast in de omgeving, zegt de onderneming.



Over de komst van het nieuwe gebouw heeft onderdelenbedrijf tien jaar onderhandeld met de gemeente, de grondeigenaar en omwonenden.



