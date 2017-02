Beloften pakken punt in extremis

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 07:43 uur | update: 07:57 uur

UTRECHT - De uitwedstrijd tegen Helmond Sport heeft voor Jong FC Utrecht een punt opgeleverd. In blessuretijd kwam de ploeg van Robin Pronk nog langzij in Brabant: 1-1.



Jordy Thomassen had Helmond Sport in de eerste helft op een 1-0 voorsprong gezet. Daar leek het bij te blijven, maar vlak voor tijd maakte Maarten Peijnenburg alsnog gelijk.



De beloftenploeg van FC Utrecht staat nog altijd derde van onderen in de Jupiler League. Het degradatiegevaar is wel ongeveer geweken: de voorsprong op nummer laatst Achilles bedraagt 14 punten.



