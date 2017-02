Politie zoekt Veenendaalse wegpiraat

Door de nieuwsredactie ˇ geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 08:21 uur | update: 08:36 uur

Het gebeurde op de hoek Boompjesgoed/De Palmen Grift Foto: RTV Utrecht

VEENENDAAL - De politie in Veenendaal is op zoek naar een automobilist die in de nacht van vrijdag op zaterdag een aanrijding heeft veroorzaakt in de wijk Engelenburg. De wegpiraat ging er na de aanrijding vandoor, schrijft het korps op zijn Facebookpagina.



De bestuurder van een grijze of beige Renault Clio haalde een auto aan de verkeerde kant in en ramde vervolgens een andere wagen die af wilde slaan. De bestuurder van die auto raakte gewond, maar kon na controle in het ziekenhuis weer vertrekken.



De politie Veenendaal heeft een getuigenoproep gedaan op Facebook.



