D66 wil fietssnelweg Utrecht-Amsterdam

UTRECHT - D66 wil de komende vier jaar ruim een half miljard euro uittrekken voor de aanleg van fietssnelwegen, voor het wegwerken van het tekort aan fietsparkeerplaatsen bij stations en voor het afschaffen van de bijtelling voor snelle elektrische leasefietsen. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij.



Utrecht-Amsterdam is een van de routes die specifiek genoemd worden. Kandidaat-Kamerlid Matthijs Sienot uit Utrecht houdt daar een warm pleidooi voor: "Mensen pakken steeds vaker de fiets. Ook voor woon-werkverkeer op langere afstanden. D66 wil dat makkelijker maken. Daarom willen wij dat de fietssnelweg van Utrecht naar Amsterdam snel wordt aangelegd."



STATIONS

Het tekort aan fietsparkeerplaatsen op stations is D66 ook een doorn in het oog. Door daar meer geld in te steken hoopt de partij het aantrekkelijker te maken om de fiets en het ov te combineren.



Verder zegt D66 dat mensen nu gestraft worden voor het gebruik van een elektrische leasefiets van de zaak. Ze betalen per saldo twee keer zoveel belasting als gebruikers van een leaseauto en de partij vindt dat dat onmiddellijk moet veranderen.



