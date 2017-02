Caféganger uit Loenersloot rijdt het Gein in

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 11:41 uur | update: 11:50 uur

ABCOUDE - Een vermoedelijk beschonken automobilist heeft de brandweer en politie vannacht overwerk bezorgd. Hij reed met zijn auto het Gein bij Abcoude in en ging er daarna snel vandoor.



De hulpdiensten kwamen af op de melding dat er een auto in het riviertje lag. Dat bleek te kloppen, maar de bestuurder werd niet aangetroffen. Wel vond de politie voetstappen aan de rand van het water.



Getuigen hadden kort daarvoor een man in kennelijke staat in een auto zien stappen bij een café. Met behulp van deze informatie kwam de politie al snel een verdachte op het spoor: een 29-jarige man uit Loenersloot. Hij is thuis aan de tand gevoeld over wat hij had uitgespookt die nacht.



Volgens een politiewoordvoerder wordt eerst wordt uitgezocht wat er precies gebeurd is, voordat eventueel verdere actie tegen de man wordt ondernomen.



