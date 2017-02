Cabaretier Henk Elsink (81) overleden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 12:15 uur | update: 12:48 uur

Foto: ANP Herman Pieterse

BAARN/AMERSFOORT - In een verzorgingshuis in Amersfoort is cabaretier en zanger Henk Elsink overleden. Zijn familie heeft dat laten weten. Elsink leed aan de ziekte van Alzheimer en werd 81 jaar.



Henk Elsink brak in 1956 door met een optreden in het revuecafé van Tom Manders. Begin jaren '60 maakte hij deel uit van het ABC-cabaret van Wim Kan en Corry Vonk. In de jaren '70 en '80 stond hij in het theater met onemanshows. In die periode had hij ook een eigen restaurant in Amsterdam waar hij optrad voor bezoekers. Na zijn theaterloopbaan schreef hij nog onder het pseudoniem Elsinck thrillers.



Elsink woonde lange tijd op Mallorca, maar keerde in 2005 terug naar Nederland. Hij ging toen in Baarn wonen. Door zijn ziekte bracht hij de laatste anderhalf jaar van zijn leven in het verpleeghuis in Amersfoort door.



Bekijk een bekend fragment van Elsink die "zijn eigen volgende week laat helpen."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de reactie | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers Lekker politiek incorrecte ranzige jaren '60 en '70 humor over verschijnselen als de seksuele revolutie en emancipatiebewegingen en de dagelijkse uitingen ervan. Humor is het stadium van acceptatie waarin het onderwerp niet meer te ontlopen is en schoorvoetend door de schijntolerante massa aanvaard begint te raken. Goochem uit Utreg | 25-02-2017 12:49 uur

Nieuwsoverzicht