Apegat en Knollendam trappen carnaval af

IJSSELSTEIN - Niet alleen in het zuiden, maar ook in de provincie Utrecht barst dit weekend het carnaval los. In carnavalsbolwerken als IJsselstein, Soest en Cothen zijn op zaterdag grote optochten.



IJsselstein is tijdens de carnavalsdagen omgedoopt tot Apestad. Al sinds 1978 wordt daar een jaarlijkse optocht gehouden. In Knollendam, oftewel Soest, is het feestgewoel ook al goed losgebarsten. De politie meldt via Twitter dat het feest ook in onder meer Oudewater en Harmelen is losgebarsten.



SLEUTELOVERDRACHT

Op het Janskerkhof in Utrecht (Leemput) vond de traditionele sleuteloverdracht van de burgemeester aan Prins Carnaval plaats. Niet burgemeester Van Zanen, maar prins Martijn XL is de komende dagen (formeel) de baas in de stad.



Vanaf 19.00 uur trekt een verlichte stoet door Cothen, georganiseerd door carnavalsvereniging De Brienkneuters.



Zondag is er een optocht van ongeveer dertig wagens door Zandkruuersgat, zoals Hoogland nu even heet. Er worden daar zo'n 60.000 bezoekers verwacht.



