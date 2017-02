Utrecht in middenmoot met parkeertarief gehandicapte

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 13:55 uur | update: 14:09 uur

UTRECHT - De parkeertarieven voor gehandicapten lopen per gemeente sterk uiteen, blijkt onderzoek van Kassa. Het VARA-consumentenprogramma onderzocht de prijzen van parkeerkaarten in de 25 grootste gemeenten. Utrecht staat op de elfde plek met een tarief van 342,80 euro.



Eindhoven is de duurste gemeente met 638,90 euro, gevolgd door Haarlemmermeer (602,66) en Tilburg (592,37). Een inwoner van Oss hoeft niets te betalen voor zijn parkeerplaats. Het gaat om precies dezelfde voorzieningen.



Het is niet duidelijk waarom de prijzen zo verschillen. De parkeerkaart is geldig in de hele Europese Unie en in een paar landen erbuiten.



Reacties van lezers Asociaal dit. Gehandicapten horen een gratis kaart te krijgen en gratis te kunnen parkeren. Het is niet zo dat ze "dan maar even gaan lopen om kosten te besparen". Het is gruwelijk om te zien hoe gehandicapten dan toch weer beperkt worden en dan kiezen om maar niet op pad te gaan omdat ze kosten moeten besparen. Sterker nog; eigenlijk zouden wij als gemeente de benzene en auto-kosten moeten betalen uit solidariteit in mijn ogen. Deze mensen hebben geen keuze, maar wij kunnen wel kiezen om ze te helpen. nieuwegeinert uit Nieuwegein | 25-02-2017 14:31 uur Het voelt aan als een legitieme vorm van oplichting. Als of de minder valide zo'n kaart aanvraagt voor zijn/haar plezier. Hans S. uit IJsselstein | 25-02-2017 14:05 uur

