Politie plukt voortvluchtige gevangene uit kruipruimte

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 15:48 uur | update: 15:52 uur

Foto: Politie Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Een surveillerende agent is in Nieuwegein bij toeval gestuit op een man die gezocht werd omdat hij niet was teruggekeerd van verlof. De 21-jarige man uit Wijk bij Duurstede werd uiteindelijk samen met een andere man uit de kruipruimte van een huis geplukt.



De agent surveilleerde op de Havik toen hij de gezochte man in een huis zag. Met collega's omsingelde hij de woning. De verdachte probeerde via het dakraam te vluchten, maar toen hij de politie rond het huis zag, schoot hij weer naar binnen.



De agenten gingen de woning in, maar konden de man op het eerste oog niet vinden. Toen ze in de kruipruimte zochten, was het raak. De andere arrestant, een man van 19 uit Utrecht, is aangehouden omdat hij zich verzette tegen de agenten.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht