Zonnestraal, SpongeBob en kurkentrekker in Universiteitsmuseum

zaterdag 25 februari 2017

Een uitvergrote afbeelding van de schimmel die de naam drop jojo heeft gekregen. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Ze dragen namen als zonnestraal, drop jojo, SpongeBob SquarePants en kurkentrekker. Het zijn schimmels. In het Universiteitsmuseum in Utrecht is daarover een tentoonstelling geopend. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen van microbioloog Brigitte van Brenk.



Hoewel de meeste mensen schimmel weren, ziet Brenk juist veel mogelijkheden. Zo heeft het museum een jurk gemaakt van schimmel en zijn er schimmelschoenen en schimmelschalen. Da's niet vies, zegt Brenk. "Deze schimmels zijn helemaal dood. Maar als iets kapot is, kun je er nieuwe schimmel indoen. Dan is de pot snel weer heel"



Bezoekers van de tentoonstelling worden uitgedaagd om in hun eigen tuin een nieuwe schimmel te ontdekken. Er worden onderzoekskits uitgedeeld en iedereen die een nieuwe schimmel vindt, mag 'm zelf een naam geven.



WESTERDIJK

Inmiddels zijn er 80.000 soorten schimmels ontdekt, maar wetenschappers denken dat er miljoenen bestaan. Nieuwe schimmels worden toegevoegd aan de collectie van het Westerdijk Instituut. Die heeft de grootste schimmelverzameling ter wereld.



Het Westerdijk Instituut is de nieuwe naam van CBS-KNAW, naar Johanna Westerdijk. Zij werd 100 jaar geleden hoogleraar in de plantenziektekunde en was daarmee de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland.



