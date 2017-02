Twintigjarige Tishaa Castillion vermist in Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 17:22 uur | update: 17:28 uur

AMERSFOORT - De politie in Amersfoort is op zoek naar de 20-jarige Tishaa Castillion. Ze verbleef in Amersfoort en van haar is sinds maandag niets meer vernomen.



Castillion heeft een donkere huidskleur, slank postuur en draagt mogelijk een donkere pruik met lang zwart haar. Ze is 1.58 meter lang en heeft bruine ogen.



De 20-jarige droeg een beige parka, donkergrijze legging, zwarte gympen met glitterhak, zwart handtasje, gouden oorringen en een neuspiercing.



De politie hoopt dat mensen die haar hebben gezien of weten waar ze is bellen met 0800-6070.



