Jaarbeurs 100 jaar onlosmakelijk verbonden met Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 22:00 uur | update: zondag 26 februari 2017, 00:02 uur

1917: Deelnemers halen hun kaarten. Foto: Utrechts Archief (Foto 1 van 24) 1917: Houten expositieruimten op de Vredenburg. Foto: Utrechts Archief (Foto 2 van 24) 1917: Koningin-Moeder Emma brengt een bezoek aan de beurs. Foto: Utrechts Archief (Foto 3 van 24) 1918: Stands tijdens de 2e Jaarbeurs. Foto: Het Utrechts Archief (Foto 4 van 24) 1930: Vaste barakken op de Neude. Foto: Het Utrechts Archief (Foto 5 van 24) 1940: Bezoek van Prins Bernhard. Foto: ANP (Foto 6 van 24) 1943: De Wehrmacht neemt de beurs over. Foto: Het Utrechts Archief (Foto 7 van 24) 1956: Hongaarse vluchtelingen worden in de Jaarbeurs opgevangen. Foto: Het Utrechts Archief (Foto 8 van 24) 1964: Jaarbeursgebouwen op de Vredenburg. Foto: Het Utrechts Archief (Foto 9 van 24) 1965: Kerst voor Griekse arbeiders, betaald via een tv-actie van de VARA. Foto: ANP (Foto 10 van 24) 1965: Politiek met minister Vondeling en PvdA-leden. Foto: ANP (Foto 11 van 24) 1970: De Jaarbeursgebouwen in de binnenstad (hier Rijnkade) worden gesloopt. Foto: Het Utrechts Archief (Foto 12 van 24) 1985: Paus Johannes-Paulus ll draagt de mis op. Foto: ANP (Foto 13 van 24) 1986: Internationaal zaalhandbaltoernooi. Foto: ANP (Foto 14 van 24) 1992: HCC computerbeurs. Foto: ANP (Foto 15 van 24) 1993: Actievoeren in de Jaarbeurs Foto: ANP (Foto 16 van 24) 1995: Grootste indoor stadion van Nederland voor de Davis Cup. Foto: ANP (Foto 17 van 24) 2010: Rode Kruisbedden voor gestrande reizigers na een treinstoring. Foto: ANP (Foto 18 van 24) 2012: Dancefeest Energy. Foto: ANP (Foto 19 van 24) 2015: Vluchtelingen in het Beatrixgebouw. Foto: ANP (Foto 20 van 24) 2015: Verkleed voor de Comic Con Foto: RTV Utrecht (Foto 21 van 24) 2015: Tour de France. Foto: RTV Utrecht (Foto 22 van 24) 2015: twee dagen lang. Foto: RTV Utrecht (Foto 23 van 24) 2016: Bioscoop Kinepolis geopend. Foto: Kinepolis (Foto 24 van 24) ‹ ›

UTRECHT - Deze dagen vullen motorfanaten en liefhebbers van het kaartspel Magic de hallen van de Jaarbeurs. Heel anders dan de industriële producten in 1917, maar daarmee voldoet de Utrechtse beurs nog steeds aan het credo waarmee het precies 100 jaar geleden werd opgericht: het bevorderen van handel en nijverheid.



De Jaarbeurs is een oorlogsproduct. De organisatie wordt in 1916 tijdens de Eerste Wereldoorlog opgericht. Nederland is dan weliswaar neutraal, maar vele bedrijven kunnen hun handelswaar niet meer afzetten in het buitenland. Fabrikanten en winkeliersverenigingen richten daarom een vereniging op voor het houden van beurzen. Utrecht wordt gekozen als standplaats vanwege de centrale ligging.



De Utrechtse wethouder W.A. van Zijst en journalist Willem Graadt van Roggen nemen zitting in het bestuur en op 26 februari 1917 is de eerste beurs een feit. Honderden kramen en houten barakken worden geplaatst op de Vredenburg, het Janskerkhof en op de Maliebaan. Bijna 700 deelnemers tonen hun waar aan ruim 85.000 winkeliers en groothandelaren. Een groot succes en een jaar later is de oppervlakte van de beurs dubbel zo groot en met 1019 deelnemers flink gegroeid.



VAKBEURZEN

De tijdelijke paviljoens voldoen niet lang en in 1921 komt er een vast gebouw op de Vredenburg. Als in 1922 ook buitenlandse bedrijven welkom zijn, komt er een voorjaars- en een najaarsbeurs. Dat smaakt naar meer en er volgen vele specifieke vakbeurzen.



Beurzen zijn in de Tweede Wereldoorlog verboden - de Wehrmacht vordert de gebouwen - maar vanaf 1946 breidt de Jaarbeurs flink uit en wordt de binnenstad te klein. Er verrijst een enorm complex aan de westkant van het Centraal Station, waar beurzen, evenementen en bijeenkomsten van alle soorten en maten worden gehouden. De beursgebouwen in de binnenstad worden in 1970 gesloopt om plaats te maken voor Hoog Catharijne.



PAUS

De beurs maakt een gestage groei door en wordt gebruik voor bijzondere evenementen, zoals in 1985, als Paus Johannes Paulus II een mis leidt, of tien jaar later als de Jaarbeurs het toneel vormt voor de finale van de Davis Cup. In 2015 is de Jaarbeurs de centrale plek voor de Grand Départ van de Tour de France.



De stad groeit en ook de Jaarbeurs heeft ambities. Jarenlang wordt met het gemeentebestuur gesteggeld over de richting van de uitbreiding. Pas nadat in 2013 een nieuwe directeur is aangesteld, vlotten de onderhandelingen. Eind 2015 ligt er een akkoord en wordt duidelijk dat de Jaarbeurs de komende jaren flink op de schop gaat. Er wordt terrein geruild met de gemeente en langzaam maar zeker worden de plannen uitgevoerd.



De nieuwe bioscoop Kinepolis is inmiddels klaar en de aannemer staat te springen om het Beatrixgebouw aan te pakken en doorzichtiger te maken. Er komen nieuwe hotels, parkeren gaat naar de andere kant van het Merwedekanaal en de hallen worden flink uitgebreid en verbouwd. Ook al heeft de Jaarbeurs inmiddels grote belangen in Azië, de Utrechtse plannen zorgen ervoor dat de beurs de komende honderd jaar een belangrijk onderdeel van de stad blijft.



Om het eeuwfeest te vieren is de expositie '100 jaar Jaarbeurs' ingericht in de centrale hal van het Beatrixgebouw. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen.



