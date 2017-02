FC Utrecht maakt wederopstanding bij FC Groningen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 20:59 uur | update: 21:47 uur

Yassin Ayoub bezorgde FC Utrecht de winst Foto: FCUPhoto

UTRECHT - FC Utrecht heeft op miraculeuze wijze gewonnen bij FC Groningen (2-3). In de eerste helft werd FC Utrecht compleet weggespeeld. Door twee treffers van Linssen stond het na 45 minuten 2-0.



Erik ten Hag greep in de rust in. Brama kwam in de ploeg waardoor FC Utrecht grip op de wedstrijd kreeg. Haller kopte in de 54e minuut de 1-2 binnen. Het was zijn 10e van het seizoen. Elf minuten voor tijd maakte Troupée'á la Roberto Carlos' gelijk. Het was de 100e FC Utrecht-goal tegen FC Groningen.



In de 82e minuut ronde Ayoub op aangeven van Haller en Kerk fraai af en bracht FC Utrecht de winst. De Domstedelingen blijven vierde (40 punten uit 24 wedstrijden).



'4 Bryan Linssen [1-0]

'45 Bryan Linssen [2-0]

'54 Sébastien Haller [1-2]

'79 Giovanni Troupée [2-2]

'82 Yassin Ayoub [2-3]



